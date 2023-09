Dalic: "Il ritorno di Brekalo in nazionale? Ho sempre detto che le porte non sono chiuse per nessuno. Ora dimostri di meritarsela"

Dopo le convocazioni per le partite contro Turchia e Galles, il CT della nazionale croata Dalic ha parlato ai canali ufficiali della federazione anche di Josip Brekalo, attaccante della Fiorentina tornato in lista dopo più di un anno di assenza. Queste le sue parole:

“Tenendo conto degli infortuni di Perisic, Orsic e Ivanušec, abbiamo chiamato Brekalo, che ha così l'opportunità di dimostrare che merita di far parte di nuovo della squadra nazionale, per la quale ha la qualità che serve. Ho più volte sottolineato che le porte della nazionale non sono chiuse a nessuno e che chiunque può tornare in squadra con partite e comportamenti rappresentativi”.