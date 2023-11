Dalbert contestato, esce dal campo e si mette a litigare coi tifosi in tribuna

Curiosa davvero la scena vista durante Internacional-Fluminense, gara valida per la Serie A brasiliana e che ha visto protagonista l'ex terzino sinistro della Fiorentina, Dalbert.

Contestato

Sostituito al 75', l'esterno è stato contestato dai propri tifosi (ora gioca nella squadra di Porto Alegre) per la sua prestazione.

I gesti della discordia e il litigio

Il giocatore ha fatto ampi gesti, chiedendo ai tifosi di alzare il volume, e ha anche litigato con alcuni supporters che erano in tribuna, dietro la panchina del club.

Dalbert ai tempi della Fiorentina. Foto: Fiorentinanews.com

Le scuse (goffe) del giocatore

A fine gara Dalbert ha provato a giustificarsi, a dire il vero in modo goffo perché le immagini tv sono chiare: “Chiedo scusa alle persone che hanno interpretato i miei gesti come una presa in giro - ha detto - Chiedevo ai miei compagni di squadra supporto in campo. I tifosi per noi sono una marcia in più, certo che se sono dalla nostra parte riescono a spingere di più la squadra. Sono molto importanti. Ho provato a farli spingere di più, ma la gente ha interpretato diversamente il mio atteggiamento”.