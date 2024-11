Dalla Fiorentina alla Juventus, la musica non cambia: I soliti dolori di Gonzalez e i tempi di recupero si dilatano

Dalla Fiorentina alla Juventus, le cose non sono cambiate per Nicolas Gonzalez. In particolare la sua fragilità muscolare è emersa fin da subito anche nella sua nuova realtà.

Tempi dilatati

Una lesione al retto femorale della coscia destra rimediata in Champions League a Lipsia, lo ha messo KO già per un mese: i tempi per lui si sono dilatati, sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport. Sarebbe dovuto tornare nel match contro l'Inter e invece se ne riparlerà dopo la sosta.

Niente Mondiali per un altro infortunio

Per questo motivo ha dovuto saltare anche le partite con la nazionale argentina, dalla quale è rimasto fuori, sempre per infortunio, anche durante la splendida avventura per i colori biancocelesti nell'ultimo mondiale.