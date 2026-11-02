Oulai in regia e Fagioli mezzala: Vanoli studia il centrocampo. La strada del mercato a gennaio
Una possibile novità nel centrocampo della Fiorentina passa dalle parole di Paolo Vanoli. Il tecnico viola ha ribadito che Nicolò Fagioli può giocare anche da mezzala, aprendo così a una soluzione diversa per la disposizione del reparto.
Oulai in regia
L’ipotesi prevede Christ Inao Oulai in cabina di regia, con il numero quarantaquattro spostato in una posizione più decentrata. A completare il centrocampo, sull’altro lato, potrebbe essere uno tra Ndour e Brescianini. Una combinazione che consentirebbe di vedere insieme l’ex Trabzonspor e Fagioli, affidando loro compiti differenti nella costruzione del gioco.
Nuovi equilibri
Per il momento, però, resta una possibilità da sviluppare. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio gli esperimenti in questo senso potrebbero essere rimandati a dopo la sosta, quando Vanoli avrà l’occasione di lavorare su nuovi equilibri e valutare questa soluzione.
Mercato
Sul tema si innesta anche il mercato: la Fiorentina si prepara a intervenire a gennaio proprio a centrocampo. Le prove delle prossime settimane potranno quindi aiutare a chiarire le esigenze del reparto e orientare le scelte della società.