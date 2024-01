Sbloccato definitivamente l'affare con l'Atletico Madrid. L'ex obiettivo viola Kean sceglie la Spagna

Moise Kean è stato anche obiettivo della Fiorentina, in questa sessione di mercato. Ma alla fine ha scelto chiaramente la sua meta da tempo e l'affare sembra essersi definitivamente sbloccato.

Kean-Atletico, ci siamo

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nelle prossime ore Kean partirà per Madrid per firmare con l'Atletico. Un affare per il quale l'attaccante classe 2000 aveva messo in stand-by tutte le altre proposte ricevute, compresa quella della Fiorentina, e che finalmente si concluderà entro pochi giorni.