Oltre alla già drammatica (sportivamente parlando) situazione della Fiorentina, ce n'è un'altra ormai da tempo congelata e sulla quale stentano ad emergere novità. Il protagonista è Dodo, che peraltro non sta vivendo un periodo particolarmente brillante sul piano delle prestazioni.

Questione di… incomprensioni

Secondo quanto riporta Repubblica, sul fronte del rinnovo la situazione continua a rimanere in fase di stallo. I rapporti tra la Fiorentina e gli agenti del calciatore sono ridotti ai minimi termini, e al momento non si intravedono segnali di avvicinamento tra le parti. Il tutto è dovuto, principalmente, alle incomprensioni nate nella scorsa stagione e ormai note: Dodo e il suo entourage si aspettavano un'offerta al rialzo, mentre la Fiorentina riteneva di aver confezionato una proposta già soddisfacente.