Da poco uscito il comunicato con le decisioni ufficiali prese dal giudice sportivo riguardo la 15esima giornata di Serie A, con la Fiorentina che è stata impegnata al Franchi contro il Cagliari.

Nessuna sanzione per l'utilizzo dei fumogeni e di altro materiale pirotecnico da parte dei tifosi viola in Curva Ferrovia, mentre ne fanno le spese Atalanta, Verona, Genoa, Roma e Venezia, per lancio di materiale pirotecnico e altri oggetti nel recinto di gioco.

Entra in diffida per la prima volta in stagione un giocatore viola. E' Dodo, che con il giallo contro i sardi ha raggiunto quota quattro ammonizioni. Alla prossima sarà squalifica.