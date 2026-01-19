Stefano Borghi, giornalista di DAZN, ha parlato al suo canale You Tube della vittoria in casa del Bologna della Fiorentina e del futuro della società.

Sulla partita

“E' stata una prova di valore quella della Fiorentina, un primo tempo straordinario. Vanoli ha aggiustato anche la posizione di alcuni singoli, tra cui Gudmundsson che largo gioca meglio, centrale si perde un po'. Da questa domenica di dolore e riscossa, sentimenti forti, inizia una sorta di futuro. La scomparsa di Commisso porta un cambio di era. La Fiorentina ha allontanato i grossi scossoni, da ricollegare anche all'impossibilità della società di essere presente”.

Sul futuro

“La tempesta è stata domata, non ancora del tutto superata. A breve termine si apre una stagione dove si può cercare gloria in Europa, ma poi un nuovo corso. Io non credo che questa proprietà senza Commisso e senza Barone possa continuare. Arriva Paratici con un contratto di 5 anni. Non credo che sia stato un suo rilancio del presidente, viste le condizioni nelle quali versava. Sono supposizioni le mie, ma credo che ci possa essere una nuova proprietà in arrivo a Firenze. Vediamo, l'arrivo di Paratici mi fa pensare a un cambio significativo. Ci sarà un club da ricreare, non da rifondare. Commisso lascia un monumento come il Viola Park, una risorsa fondamentale per il futuro da cui germoglierà la Fiorentina del futuro".