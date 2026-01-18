Curto: "La Fiorentina piace ai fondi americani perché è Firenze. Anche chi ha puntato sul Como ha scelto prima la città"

E ora che succederà alla Fiorentina? L'attualità ovviamente impone prima di tutto la salvezza e nel frattempo, la decisione finale maturerà ad opera di Catherine Commisso. L'agente americano Peter Curto ha descritto però questo scenario, relativo a un possibile cambio di proprietà:

“La Fiorentina piace molto ai fondi americani perché è Firenze. Quelli che hanno preso il Como hanno puntato sulla città prima che sul club, la stessa cosa può succedere a Firenze, anche se ci sono molte più pressioni”.