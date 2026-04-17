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Il 4 maggio è la data di Roma-Fiorentina: l'anomalia statistica del match, che si gioca per due anni di fila nello stesso giorno

Niccolò Masini /

La Lega Serie A, oggi, ha reso ufficiale il programma della 35a giornata di campionato. La Fiorentina scenderà in campo all'Olimpico, contro la Roma, nel posticipo del lunedì sera: sarà il 4 maggio alle ore 20:45.

Il 4 maggio è il giorno di Roma-Fiorentina

Spunta una curiosità decisamente rara, con pochissimi esempi precedenti. Roma-Fiorentina, infatti, si giocherà lo stesso giorno per due anni consecutivi. Nella scorsa stagione, la gara è infatti andata in scena domenica 4 maggio 2025 (vittoria della Roma, 1-0 con gol di Dovbyk).

Due volte in scena nello stesso giorno

In entrambi i casi, peraltro, la partita è valida per la 35esima giornata di Serie A. Stavolta con una classifica decisamente diversa: i giallorossi restano a lottare per la zona Champions, mentre i viola si sono guardati le spalle e solo ora respirano in ottica salvezza.

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