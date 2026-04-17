Il 4 maggio è la data di Roma-Fiorentina: l'anomalia statistica del match, che si gioca per due anni di fila nello stesso giorno
La Lega Serie A, oggi, ha reso ufficiale il programma della 35a giornata di campionato. La Fiorentina scenderà in campo all'Olimpico, contro la Roma, nel posticipo del lunedì sera: sarà il 4 maggio alle ore 20:45.
Il 4 maggio è il giorno di Roma-Fiorentina
Spunta una curiosità decisamente rara, con pochissimi esempi precedenti. Roma-Fiorentina, infatti, si giocherà lo stesso giorno per due anni consecutivi. Nella scorsa stagione, la gara è infatti andata in scena domenica 4 maggio 2025 (vittoria della Roma, 1-0 con gol di Dovbyk).
Due volte in scena nello stesso giorno
In entrambi i casi, peraltro, la partita è valida per la 35esima giornata di Serie A. Stavolta con una classifica decisamente diversa: i giallorossi restano a lottare per la zona Champions, mentre i viola si sono guardati le spalle e solo ora respirano in ottica salvezza.