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Fiorentina ormai abbonata ai posticipi: Data e orario della partita con la Roma

Marco Masoni /
Moise Kean
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina ormai si è abituata a giocare di lunedì. Anche la partita contro la Roma, che si terrà all'Olimpico, non fa eccezione in questo senso. 

I viola sono stati collocati contro i giallorossi il 4 maggio, con inizio del match fissato per le ore 20.45. 

Sia contro la Lazio nell'ultimo turno della Serie A, sia contro il Lecce, la prossima giornata, la Fiorentina è scesa e scenderà in campo il lunedì, sapendo già tutti gli altri risultati. Il che può essere anche un piccolo vantaggio visto che ancora la salvezza non può dirsi pienamente acquisita. 

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