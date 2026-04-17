Fiorentina ormai abbonata ai posticipi: Data e orario della partita con la Roma

La Fiorentina ormai si è abituata a giocare di lunedì. Anche la partita contro la Roma, che si terrà all'Olimpico, non fa eccezione in questo senso.

I viola sono stati collocati contro i giallorossi il 4 maggio, con inizio del match fissato per le ore 20.45.

Sia contro la Lazio nell'ultimo turno della Serie A, sia contro il Lecce, la prossima giornata, la Fiorentina è scesa e scenderà in campo il lunedì, sapendo già tutti gli altri risultati. Il che può essere anche un piccolo vantaggio visto che ancora la salvezza non può dirsi pienamente acquisita.