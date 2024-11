Amerini: "Centrocampo egregio quello di Palladino, da 8 pieno in pagella. Quarta non ce lo vedo in mediana, mentre Colpani..."

Daniele Amerini, ex centrocampista gigliato, ha parlato a Radio Bruno Toscana del suo reparto da calciatore, dove spiccano i nomi acquistati in estate dalla Fiorentina:

“Solo cose egregie viste dal centrocampo della Fiorentina in questa stagione. Palladino ha cambiato modulo, ha saputo sfruttare di Bove, Cataldi e Adli: sono tutti diversi ma tutti hanno dimostrato di poterci stare in mediana. Un centrocampo da 8 pieno”.

“Bove giocatore non comune”

“Forse manca un centrocampista di grande struttura: Richardson non ha grande forza, ma trovare qualcosa che non va nella Fiorentina ad oggi è davvero difficile. Bove già da piccolo nella Roma aveva fatto intravedere doti non comuni: non è mai facile sfondare nel calcio ma lui ci è riuscito. E' un centrocampista moderno e completo, gli mancava solo poter disporre di un campionato da titolare”.

Infine su Quarta e Colpani

“Martinez Quarta nasce difensore, ma sa giocare bene anche la palla. In situazioni di emergenza, può stare anche in mediana, ma secondo me non è il caso di provarlo in quel ruolo se non ve n'è il bisogno. Colpani invece lo potrebbe fare, ha caratteristiche diverse e lo ha già fatto nei settori giovanili: lui ci potrebbe stare nel mezzo al posto di qualche infortunato”.