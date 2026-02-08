C'è margine per un altro cambio in panchina? Vanoli ora è sotto osservazione di Paratici

Pareva quasi improbabile arrivare nuovamente a discutere della panchina, con un Vanoli che fino a un paio di settimane fa sembrava sulla via giusta e destinato almeno a finire la stagione. Ma gli ultimi risultati potrebbero rimettere tutto clamorosamente in ballo: i problemi di tenuta mentale sono palesi e pesanti e non possono che dipendere dall'impulso dato dal tecnico. Non a caso il Corriere dello Sport definisce ‘sotto osservazione’ l'operato di Vanoli, per il quale ora ripartirà anche il doppio impegno con la Conference.

E l'osservazione d'ora in poi spetterà a Paratici, che sì ha speso parole di tutela per il tecnico, com'era normale che fosse, ma che ora avrà spazio e carta bianca per poter decidere su eventuali nuovi scossoni da dare alla Fiorentina. Di certo nei tre mesi di Vanoli, se a livello fisico e in parte tecnico, la squadra è cresciuta, non lo ha certo fatto dal punto di vista temperamentale.