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Lupo: "Mercato della Fiorentina intelligente. Atta può fare il salto di qualità, mi aspetto molto"

Redazione /
Arthur Atta
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Il direttore sportivo Fabio Lupo ha parlato a tuttomercatoweb.com del mercato delle squadre italiane, parlando anche di quello della Fiorentina

Il giudizio di Lupo

“È stata indiscutibilmente quella che ha fatto un grande mercato, intelligente". 

Gli acquisti

"Mi è piaciuto l’acquisto di Mastantuono come quello di Atta che è un calciatore che può fare un ulteriore step, da lui mi aspetto molto”.

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