Michele Padovano la Fiorentina l'ha incontrata, tra le altre, cose anche con la maglia del Pisa con cui fece una gran bella stagione nel 90/91. A La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante ha parlato di quella sfida ma anche del derby attuale:

"Come potrei dimenticarlo. Ricordo tutto. Giocavo col 9, in quella stagione feci 11 gol e mi guadagnai un bel contratto al Napoli. Quella partita la perdemmo male. Noi eravamo in calo, loro in forte ascesa. Poi retrocedemmo ma l’errore lo fece Anconetani esonerando Lucescu.

La Fiorentina? Mi auguro che Pioli riesca a sistemare le cose. Ma non la vedo bene. Col Napoli è stata surclassata, contro il Como, ancora in casa, non è riuscita a reagire all’aggressione. Vedo che Gudmundsson non riesce a inserirsi. E poi credo che il mercato della scorsa stagione sia stato migliore di questo in cui sono arrivati giocatori da Empoli, Cagliari, Venezia e non dalle big come in precedenza. Con il Napoli il Pisa mi ha stupito in positivo, poteva pareggiarla. La Fiorentina deve stare attenta".