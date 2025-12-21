La probabile formazione della Fiorentina: Vanoli riparte dal 4-4-2. Kouamé ancora dal 1'. In difesa...

Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina, con i viola che torneranno al Franchi contro l'Udinese. Partita cruciale per il futuro della squadra viola e, soprattutto, per la panchina di Vanoli.

Le scelte di Vanoli

Vanoli riparte dal 4-4-2. In porta torna De Gea, con Comuzzo e Ranieri difensori centrali. Sulle fasce Dodô e Parisi. In mediana la coppia in mediana sarà Fagioli con Mandragora, mentre sugli esterni da una parte Fortini e dall'altra Kouamè. Davanti ancora Gudmundsson con Kean.

La probabile formazione

La probabile formazione (4-4-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fortini, Fagioli, Mandragora, Kouame; Gudmundsson, Kean.