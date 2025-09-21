L'idea che potrebbe scombussolare tutto: di nuovo a quattro dietro e Lamptey che potrebbe diventare ben più di un'alternativa a Dodo
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Un'ipotesi alternativa ma che avrebbe del clamoroso quella rilanciata da La Gazzetta dello Sport stamani: una Fiorentina con la difesa a quattro, che ripercorrerebbe pari pari il cambio di fronte dell'anno scorso. Ma con una sorta di 4-4-2 che obbligherebbe Lamptey a giocare davanti a Dodo e Fazzini sull'altra fascia.
Il ghanese non sarebbe più quindi una semplice alternativa ma un potenziale co-titolare, in un modulo però che contemplerebbe 4 esterni in campo, dopo un'estate in cui la Fiorentina si è liberata di qualsiasi forma di esterno in rosa.
