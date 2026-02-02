Ariedo Braida, dirigente storico del calcio italiano, ha commentato il mercato invernale delle rose italiane nel giorno della sua chiusura, parlando anche della Fiorentina, ai microfoni di TMW Radio.

Sulla Fiorentina

“Certe situazioni complicate come quelle della Fiorentina, se non si vivono da dentro, sono difficili da capire. Auguro ai viola di trovare la strada per la salvezza. Paratici è una figura molto esperta, ha già dimostrato di sapere come si fa calcio: è la persona giusta per l'ambiente”.

Sul mercato di gennaio

“Il mercato di gennaio è complicatissimo, perché quando riesci ad individuare un giocatore interessante, spesso la squadra di appartenenza non lo lascia partire. Se si deve costruire una squadra lo si deve fare d'estate, mentre a gennaio bisogna essere bravi anche a non peggiorare".