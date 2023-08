Nella sua intervista al Corriere dello Sport-Stadio, l'attaccante della Fiorentina M'Bala Nzola, ha parlato anche della Conference League che giocherà in maglia viola e del suo rapporto con i compagni di reparto.

“La Conference è sicuramente uno step in più nella mia carriera, visto che non ho mai avuto l’opportunità di misurarmi in un contesto internazionale, se escludiamo le partite con l’Angola. Cercheremo di andare più lontano possibile in Conference e se arriveremo di nuovo in finale stavolta proveremo a vincerla: la Fiorentina è forte, se la gioca con tutte e non ha paura di nessuno. Il mio obiettivo? Segnare più reti dello scorso campionato (13, ndc)”

“Se ho paura della concorrenza in attacco? Se avessi mai provato anche un solo istante di paura nel calcio, avrei già smesso di giocare… Non mi piace in ogni caso parlare di concorrenza: siamo una squadra, lavoriamo tutti per il bene del gruppo. Che giochi io o un altro, ognuno di noi farà di tutto affinché la Fiorentina possa vincere”

E sul tipo di gioco preferito: “Preferisco in verticale. Lo ammetto, in elevazione devo ancora maturare tanto e so giocarmi con più facilità le mie carte quando ricevo palla al limite dell’area. Ho già parlato con Biraghi: sa bene che dovrà fare di tutto per permettermi di calciare sempre sul primo palo, appena ne avrà la possibilità”.