UFFICIALE: Nuova avventura per l'ex viola Simeone. E Cairo confessa: "Lo volevo da tanto, poi andò alla Fiorentina..."

Nuova avventura per l'attaccante ex Fiorentina Giovanni Simeone. L'argentino lascia il Napoli e si trasferisce ufficialmente al Torino, come testimonia il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva”.

Il presidente Urbano Cairo ha parlato di lui: “Ricordo che parlai con Preziosi prima che lui andasse alla Fiorentina, nel 2017, ma poi ha scelto la Viola. Ho continuato a seguirlo anche a Firenze e dopo, mi hanno impressionato i 4 gol contro la Lazio quando era al Verona. Al Napoli ho visto che lo impiegavano poco, abbiamo provato a capire se ci fosse qualche spiraglio e lo abbiamo trovato”.