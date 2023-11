L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Stefano Fiore ha parlato della situazione in casa Napoli, collegando lo stile di gioco dei partenopei alla squadra viola. Ecco la sua analisi a TVPlay: “La scelta del Napoli di prendere Mazzarri è molto particolare, non me l'aspettavo. Sarà complicato capire soprattutto con che modulo giocherà da qui in avanti. Il compito dell'allenatore, ora, è entrare in empatia con la squadra; Spalletti ce l'aveva fatta. Guarda la Fiorentina: nella Viola vedi subito che c'è qualcosa di studiato ed elaborato”.

Proprio su questo, aggiunge: “A Garcia è mancato proprio questo, non è stato bravo a comprendere al meglio i suoi calciatori. Lo si capiva dallo spogliatoio”.