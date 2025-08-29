Hans Nicolussi Caviglia è praticamente un giocatore della Fiorentina. A breve il centrocampista italiano svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con il club viola. Del suo trasferimento e di altri dettagli del mercato ne parla il giornalista Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

“Il retroscena su Frendrup e Nicolussi Caviglia. In uscita, Beltran e Barak…”

“Nicolussi Caviglia sarà un giocatore della Fiorentina. L'affare è fatto. Ma c'è anche un retroscena: prima di questa operazione, la Fiorentina aveva bloccato Frendrup, poi ha deciso di affondare sul centrocampista del Venezia. In uscita? Il club continua a lavorare su Barak e Beltran, che sono nomi caldi che potrebbero lasciare Firenze. L'argentino piaceva al Parma, che potrebbe regalare qualche sorpresa entro fine mercato”.