Dopo l'esordio, per Pierozzi arriva anche la prima da titolare con la Salernitana

La prima parte di stagione era servita a Niccolò Pierozzi per recuperare la condizione e per debuttare con la prima squadra della Fiorentina, dopo tanti anni di vivaio. Nessun minuto però in campionato, dove l'esordio gliel'ha offerto la Salernitana, il club che l'ha accolto a gennaio. Una settimana fa il subentro nel match con il Napoli e oggi l'esordio anche da titolare nella difesa a quattro con cui Inzaghi ha scelto di affrontare il Genoa.