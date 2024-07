J.Pinto: "Benché sia arrivato solo a gennaio, con l'offerta giusta il Betis può far partire Cardoso. Il suo ruolo..."

Questo pomeriggio il giornalista spagnolo del Diario de Sevilla Juan Pinto, durante un collegamento con Radio Bruno, ha parlato del grande obiettivo per il centrocampo della Fiorentina Johnny Cardoso. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“In questo momento il giocatore è in vacanza, dopo aver giocato con la sua nazionale in Copa America. La prossima settimana tornerà al Betis , per poi ripartire per la turpe negli Usa dove affronterà in amichevole Liverpool e Manchester United. Al momento per Cardoso il Betis chiede una cifra attorno ai 25 milioni, rifiutando già offerte per lui da 18 milioni di euro: qualche settimana un club turco, il Galatasaray, ha provato a strapparlo agli spagnoli senza successo. Il valore lo fa il mercato, e su trasfertmarkt il ragazzo vale 25 milioni, ma sono convinto che personalmente valga attorno ai 20: e chiaro che se qualcuno volesse acquistarlo con 20 + bonus potrebbe riuscire a convincere il Betis. Al momento però la situazione non è calda”.

“In Spagna lo considerano un pivot. Pellegrini non poteva farne a meno”.

Ha poi concluso facendo chiarezza sul suo ruolo: “Cardoso in Spagna diciamo che sia un pivot difensivo, ma sono convinto che in Italia possa giocare sia da numero 6 che da muro 8. E’ abituato a giocare molti palloni tanti palloni, grazie alla sua grande visione di gioco, senza disdegnare di concedersi il tiro: ha un buon calcio. E' stato la sorpresa della seconda parte della Liga, dove in coppia con Guido Rodriguez è stato imprescindibile per Pellegrini. Il Betis lo ha comprato lo scorso gennaio per circa 6 milioni, e l’idea del club è quella di fare immediata plusvalenza, a patto che arrivi un’offerta adeguata alle richieste”.