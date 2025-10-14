Intervenuto a Lady Radio, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi si è soffermato sul rendimento di Albert Gudmundsson con l'Islanda rispetto a quello con la Fiorentina, con la quale sta vivendo un inizio di stagione molto negativo.

‘Spunti enigmatici dal rendimento di Gudmundsson con l’Islanda’

“Il rendimento di Gudmundsson con l’Islanda offre spunti enigmatici. Non si spiega in assoluto la condizione della Fiorentina e individuale dei giocatori, perchè tranne Fazzini e Kean nessuno ha già raggiunto il livello dello scorso anno. Le nazionali hanno dato risposte chiare su Gudmundsson, ma anche Kean e Dzeko, che hanno segnato finora 10 gol in 3 con le rispettive squadre. Alla Fiorentina appena 3, con più del doppio dei minuti giocati”.

‘Gud sempre dentro la partita, un giocatore vivo’

“Gudmundsson ha giocato mezzala sinistra contro la Francia, avanzando nella ripresa da seconda punta. Ha puntato e saltato nettamente Upamecano, alla Fiorentina in stagione finora ha effettuato un solo dribbling. Di fronte aveva la Francia, non dico abbia giocato al livello degli avversari ma è sempre stato dentro la partita e ha fatto l’assist del 2-2 islandese. Un giocatore vivo, che a Firenze invece è un fantasma”.