“Squadra costruita male, gioco lacunoso, la Fiorentina deve cambiare l’inerzia col mercato. Piccoli merita fiducia”

Ex difensore viola, Aldo Firicano ha parlato a Radio Sportiva sviscerando varie problematiche della Fiorentina attuale ed esprimendo la propria opinione sul disastroso momento della squadra di Vanoli.

“Il campo dice che la Fiorentina è stata costruita male. La rosa ha elementi di buon livello ma non c’è gioco di squadra, i calciatori non si integrano per caratteristiche e anche i buoni elementi non riescono a rendere. Il gioco è affannoso, molto lacunoso e meritevole della posizione in classifica che la Fiorentina occupa”.

’Serve intervenire anche sul mercato per cambiare l’inerzia’

“Difficile distinguere le colpe dei due allenatori visti finora, i calciatori, in primis, sarebbe opportuno che costruissero uno spirito di gruppo. Alcuni atteggiamenti hanno evidenziato che le difficoltà vengono affrontate in maniera singola. La Fiorentina per pensare alla salvezza deve intervenire, anche sul mercato. La squadra non gira e bisogna pensare di cambiare qualche calciatore, l’inerzia appare diretta in maniera assoluta verso una grande sofferenza, ma forse anche peggio”.

‘L’attacco non gira, Piccoli può essere una soluzione’

“Piccoli in viola? Lo vedevo bene alla Fiorentina e lo ribadisco anche ora. Viene dal Cagliari e conosce la situazione di chi si deve salvare, per caratteristiche è adatto ad una squadra che lotta per non retrocedere come è ora quella viola. L’amore con Firenze ancora non è sbocciato, è stato un investimento importante e credo che dargli fiducia potrebbe essere una soluzione, in una situazione molto complicata in cui gli altri attaccanti non stanno brillando".