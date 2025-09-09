I tifosi dovranno ancora aspettare per conoscere le modalità di vendita dei biglietti per Fiorentina-Napoli: ecco la situazione
E' prevista per oggi la riunione del CASMS (il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) per decidere il da farsi in vista di Fiorentina-Napoli.
La riunione
Le parti coinvolte, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, si riuniranno nel tardo pomeriggio di oggi, per decidere se ampliare la capienza del settore ospiti (da 350 a 700 posti), oltre alle possibili restrizioni per l'acquisto dei tagliandi per i non abbonati.
Quando arriverà la risposta?
La risposta del Viminale è attesa tra la serata di stasera e la mattinata di domani, mercoledì 10 settembre. Rimane paradossale il fatto che non si conosca ancora i dettagli sulla vendita dei biglietti di una partita così attesa a 4 giorni dal fischio d'inizio.
