Lorenzo De Santis, intermediario di mercato, è intervenuto a Lady Radio per commentare il calciomercato della Fiorentina, più spento che mai:

“Bonaventura figura centrale per la Viola, non ci sono possibilità che lasci in queste ultime ore di mercato. L'undici di Italiano è al completo, sia in entrata che in uscita; al massimo qualche operazione di contorno”.

E su Gudmundsson: “La proprietà si era spinta a cifre importanti solo per Gonzalez, mentre in questo caso non c'è stata la volontà di ripetere uno degli acquisti più cari della storia della Fiorentina. Il Genoa, tuttavia, adesso rischia di rimanere senza una plusvalenza: l'islandese, che la prossima estate compie 27 anni, può portare grandi numeri al Genoa solo dalla Premier League”.