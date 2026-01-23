Dove vedere le prossime partite della Fiorentina: doppia diretta per la sfida interna col Torino

Nelle scorse settimane la Lega Calcio ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 24esima giornata di campionato. In queste ore sono state comunicate anche le emittenti televisive e streaming che seguiranno le partite. Vediamo dunque la situazione della Fiorentina.

Doppia diretta col Torino

Per quanto riguarda le sfide con Cagliari e Napoli, entrambe saranno trasmesse esclusivamente su DAZN. La partita del 7 febbraio, in casa contro il Torino, sarà invece visibile anche su Sky e in streaming su NOW.