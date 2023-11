Si avvicina sempre più il sold out del Franchi in vista di Fiorentina-Juventus, con i tagliandi venduti che ad oggi sono più di 36mila. Alcuni biglietti sono rimasti in Curva Ferrovia, per i quali è possibile procedere all’acquisto senza l’obbligo di tessera, sia online che nei punti vendita Vivaticket della Toscana.

Tali biglietti, però, sono acquistabili solamente da residenti in Toscana e sono comunque attive tutte le tariffe scontate sui posti rimasti.