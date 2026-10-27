De Sinopoli: "Turarsi il naso, entrare allo stadio e sostenere la squadra. Perché se la Fiorentina va giù..."

Giovedì prossimo al Franchi, la Curva Fiesole ha già annunciato un’iniziativa particolare per colorare di viola il Franchi.

“Turarsi il naso e tifare per la squadra”

Di questo e di altro ancora ha parlato il presidente dell’ATF, Federico De Sinopoli, intervenuto su Lady Radio: “Anziché perdere energie in commenti sui social o alla radio - ha detto - bisogna prendere, turarsi il naso, entrare nello stadio e sostenere la squadra. Esattamente come abbiamo fatto l’anno scorso”.

“Se la squadra va giù…”

E poi: “Il tifoso deve fare il proprio compito che è questo, perché poi se la squadra va giù, andiamo giù noi. Non sono preoccupato, riconquisteremo delle posizioni, ma le mire di tutti in questa stagione erano altre”.