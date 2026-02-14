Niente turn over e priorità assoluta al campionato: rotazioni destinate allo Jagiellonia, in Polonia ci sarà da sperimentare

Mai come in questa stagione, la Fiorentina non potrò permettersi di dare egual rilevanza alle competizioni in cui è impegnata: la Conference ad esempio, è diventata per forza di cose un impiccio se non di cui disfarsi, da gestire secondariamente. La priorità assoluta va al campionato e alla ricerca disperata di punti, da strappare a chiunque e in qualunque situazione utile.

Niente turn over a Como insomma e rotazioni rimandate totalmente a giovedì quando la Fiorentina sarà di scena in Polonia contro lo Jagiellonia, primatista in patria. In quell'occasione Vanoli avrà modo di sperimentare e di dare minuti a chi invece partirà dalla panchina contro il Pisa il lunedì dopo.