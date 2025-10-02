Incredibile Roma: sbaglia tre rigori di fila e perde in Europa League prima della Fiorentina. Italiano pareggia, altra frittata di Lafont

Si sono conclusi gli appuntamenti delle 18:45 di questo giovedì di Europa League, in cui si disputa la seconda giornata della fase campionato. E quanto accaduto all’Olimpico ha dell’incredibile. La Roma di Gasperini, prossima avversaria della Fiorentina, ha perso contro il Lille. Ma ciò che c’è di più folle è la serie di rigori fallita.

Incredibile Roma: tre penalty sbagliati consecutivamente!

I francesi hanno segnato subito con Haraldsson, poi hanno tentato di difendere il vantaggio con le unghie e con i denti. La Roma crea tanto e va spesso al tiro, ma trova un ottimo Berke Özer in porta. All’80º minuto, viene assegnato un calcio di rigore in favore dei giallorossi. Parte Dovbyk… parato. Ma si deve ribattere, c’è stata un’invasione in area. Riparte Dovbyk… stesso lato, stesso esito, ancora parato! Ma ancora una volta, il rigore deve essere ribattuto per lo stesso motivo. Stavolta cambia il tiratore, dal dischetto va Soule… che cambia lato, ma Özer ci arriva ancora! Tre errori di fila della Roma, che perde dunque contro il Lille in modo clamoroso. E arriva alla gara contro la Fiorentina, domenica al Franchi, con una sconfitta.

Pareggio per Italiano. Lafont ne combina un’altra

L’altra italiana, il Bologna dell’ex viola Vincenzo Italiano, viene fermata sul pareggio dal Friburgo. Iniziale vantaggio con Orsolini, ma i tedeschi rispondono su calcio di rigore trasformato da Adamu. Protagonista in negativo anche un altro ex Fiorentina, Alban Lafont. Già contro lo Young Boys aveva clamorosamente sbagliato un posizionamento (errore ininfluente ai fini del risultato), mentre stasera la sua papera è decisiva per avviare la vittoria del Go Ahead Eagles per 2-1 ad Atene, contro il suo Panathinaikos.