Mercoledì 17 giugno alle ore 21:05, su TVL, canale 14, andrà in onda una puntata speciale della trasmissione "È successo qui" dedicata a uno degli episodi più affascinanti e discussi della storia del fenomeno UFO in Italia: gli avvistamenti di oggetti non identificati nei cieli di Firenze nell'ottobre del 1954. Un evento che coinvolse centinaia di testimoni e che ancora oggi continua a suscitare interesse, domande e approfondimenti da parte di studiosi e appassionati.

L'episodio allo stadio

Particolare attenzione sarà riservata a quanto accadde allo Stadio Comunale, l'attuale ‘Artemio Franchi’, quando la partita di calcio tra Fiorentina e Pistoiese venne improvvisamente interrotta a causa della comparsa nel cielo di misteriosi oggetti osservati da giocatori, arbitro e spettatori. Le testimonianze dell'epoca e le successive ricostruzioni rappresentano ancora oggi uno dei casi più importanti dell'ufologia italiana.

Ipotesi e pareri

A condurre la puntata sarà il nostro David Fabbri, giornalista di Fiorentinanews.com. che intervisterà Moreno Tambellini e Patrizio Caini del Centro Ufologico Nazionale, protagonisti di un approfondimento ricco di documenti, testimonianze e analisi storiche. Un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere meglio una vicenda che, a oltre settant'anni di distanza, continua ad alimentare curiosità e dibattito.

Il trailer della puntata