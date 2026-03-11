Il portiere tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano è tornato sulla situazione attuale in casa viola ad Arena Sportclub: “Se vai a Firenze devi andare incontro alla storia della Fiorentina e della città. Stessa cosa in altre realtà, come la Lazio, ma in ogni caso il discorso non cambia. Parte tutto dalle basi, al di là del dirigente che ha il gruppo di lavoro alle spalle: la gestione delle strutture e le giovanili, la comunicazione, la cultura del lavoro”.

“La comunicazione della Fiorentina è ridicola”

“Sono tutti aspetti fondamentali e la Fiorentina non funziona in troppi aspetti. I giocatori sono stati anche presi male, però non è quello il punto: l'intero sistema non funziona. La comunicazione va gestita bene, è fondamentale, sposta tutto. E la comunicazione della Fiorentina è ridicola”.

“Aspetto sottovalutato, ma crea cultura e passione”

“So che è un aspetto particolarmente sottovalutato, però è tanto importante. Io impazzisco. Tutte queste piccole mancanze nella gestione finiscono per fare la differenza. Un dirigente può portare la propria cultura del lavoro, ma deve sposare la storia del club. Così si possono creare cultura e passione”.