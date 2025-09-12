Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Con Lamptey in campo, secondo me Dodo potrebbe anche giocare come braccetto nella difesa a tre. Chiaramente in certe partite, dove hai bisogno di spingere, ma può essere una soluzione. Nicolussi Caviglia e Fagioli dovranno giocare insieme, ma non è ancora il momento. Avranno fatto dieci allenamenti insieme, non si può pensare di provarli domani contro una squadra come il Napoli”.

“Fazzini può essere decisivo”

Poi ha aggiunto: “Agli allenatori non piacciono gli attaccanti statici. Il compito di Kean non è solo quello di segnare, ma anche di muoversi e portare via gli avversari, liberando gli spazi per l'eventuale compagno di reparto o per le sovrapposizione di Gosens e Dodo. Fazzini? L'ha detto anche Pioli, può essere una soluzione. Se non si fosse infortunato, avrebbe condotto l'Empoli alla salvezza. E' un giocatore con gamba, capacità d'inserimento e che vede la porta".