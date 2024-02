Se non altro... C'è Beltran

E se la Fiorentina da un lato non sta andando benissimo in questo periodo, dall'altro sembra aver trovato in Beltran una risorsa importante per risolvere il problema dei gol che attanaglia gli attaccanti viola da ormai tempo immemore.

Una media da numero 9

Per Italiano l'argentino sta iniziando a diventare una piccola-grande certezza realizzativa decisamente necessaria in questa parte specifica della stagione: per la precisione, una certezza fatta da cinque gol nelle ultime otto partite di campionato disputate dall’ex River Plate, come sottolineato dal Corriere dello Sport.

Testa, rapina, rigore… Il ragazzo ha “garra”

Dopo essere stato inghiottito in mezzo alle difese avversarie, Beltran è riuscito a diventare d'un colpo determinante, trovando una continuità davanti alla porta avversaria che può essere elemento essenziale in questo periodo di grande difficoltà per la squadra viola. Cinque gol, di testa e da opportunista, su rigore e come si diceva una volta di “rapina” per indurre e sfruttare lo stesso errore del portiere, prima Di Gregorio a Monza, poi Falcone a Lecce. Insomma il numero 9 viola sta cominciando a fare il numero 9.

Una necessità per esprimersi al meglio

Già: centravanti o attaccante a più ampio respiro? Italiano lo sta utilizzando in tutti e due i modi, ma l’impressione è che Beltran abbia bisogno di uscire dall’area per essere decisivo quando si inserisce, mentre se ci rimane fisso sembra perdere i suoi poteri.