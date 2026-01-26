L'ex portiere e tifoso della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio della squadra viola e delle prospettive future della rosa di Vanoli.

Sulla gara del Cagliari

“Sapevo che non dovevamo sottovalutare il Cagliari. Sono una squadra di carattere e con una personalità importante. Il risultato di Bologna ci poteva dare una spinta in più, ma non è stato così. De Dea? Non possiamo dare sempre colpa a lui, colpe non ne ha a questo giro".

Sul mercato

“Comuzzo? Il vizio di guardare solo il pallone è un problema tutto italiano. Ma vogliamo parlare di Pongracic sul primo gol? È tornato in difesa già sconfitto. A questa rosa non servono voli pindarici o super investimenti, si può salvare tranquillamente. Poi vorrei vedere puntare una delle due coppe, ma non farei grandi investimenti. Cinque anni fa consigliai ai viola Marcos Senesi, poi andò in Olanda”