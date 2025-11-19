L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Con Juve e Atalanta il minimo sindacale è il pareggio, poi tutto può succedere. L'importante, pur trattandosi di partite difficili, è non partire battuti. Stiamo vivendo un incubo con questa squadra, perché tutto pensavamo meno che trovarci ultimi all'undicesima giornata. Dall'altra parte però c'è la consapevolezza che questa posizione non ci compete. Kean deve tornare a fare le prestazioni dell'anno scorso, perché al momento i suoi numeri sono sotto il minimo storico".

“Finora nessuno è sufficiente”

Poi ha aggiunto: “I giocatori non devono mai avere alibi, e mai bisogna darglieli. Siamo tutti sulla stessa barca, nessuno è giustificabile in questo momento. Trovo inutile anche parlare dei singoli, perché ad oggi nessuno ha fatto davvero bene finora, persino De Gea che ha commesso qualche errore di troppo. Non esiste un giocatore che possa sentirsi con la coscienza a posto, e questo è un problema serio. Spero che Vanoli possa portare serenità e autostima, perché il suo compito principale oggi è quello più che l'aspetto tecnico e tattico”.