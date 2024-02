Kayode: "Felicissimo per il mio primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina. Una grande reazione di squadra"

Il primo gol in Serie A non lo si dimentica mai. Men che meno la farà il giovane esterno destro della Fiorentina, Michael Kayode, che contro la Lazio ha dato il via alla rimonta con la sua rete.

“Felicissimo per il mio primo gol in Serie A”

“Felicissimo di aver segnato il mio primo gol in Serie A con questa maglia - scrive Kayode su Instagram - Grandissima reazione di squadra e 3 punti fondamentali portati a casa”.

Prestazioni difficili da immaginare

Il 19enne proveniente dal settore giovanile viola si sta imponendo all'attenzione con una serie di prestazioni che era difficile da immaginare per uno alla sua prima stagione nel massimo campionato italiano.