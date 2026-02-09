Sohm: "A Firenze non ha funzionato per me, ma non sono stato l'unico. Dovevo cambiare aria"

Simon Sohm, ex centrocampista della Fiorentina ora in prestito al Bologna, ha parlato in conferenza stampa di presentazione.

Sull'avventura a Firenze

E' durata solo sei mesi la sua avventura viola, ma non ha mai preso il ritmo in casa gigliata: “A Firenze non ha funzionato per me, ma è stato così anche per altri. Sentivo l'esigenza di cambiare aria”.

Sulla situazione in casa Bologna

Sull'attuale situazione in casa rossoblù: “In questo momento sembra tutto negativo, ma non è così. Io mi sto trovando benissimo qui”.