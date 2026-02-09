​​

header logo

Sohm: "A Firenze non ha funzionato per me, ma non sono stato l'unico. Dovevo cambiare aria"

Redazione /
Simon Sohm
Simon Sohm. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Simon Sohm, ex centrocampista della Fiorentina ora in prestito al Bologna, ha parlato in conferenza stampa di presentazione. 

Sull'avventura a Firenze

E' durata solo sei mesi la sua avventura viola, ma non ha mai preso il ritmo in casa gigliata: “A Firenze non ha funzionato per me, ma è stato così anche per altri. Sentivo l'esigenza di cambiare aria”. 

Sulla situazione in casa Bologna

Sull'attuale situazione in casa rossoblù: “In questo momento sembra tutto negativo, ma non è così. Io mi sto trovando benissimo qui”. 

 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti