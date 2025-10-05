La formazione ufficiale della Fiorentina: Marì ancora titolare al posto di Comuzzo. C'è Fazzini dal 1'. Davanti la solita coppia (ma potrebbe essere un trio)
Da poco rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma, sfida delle 15.00 in programma al Franchi di Firenze.
Le scelte di Pioli
Confermate le scelte di Pioli, con il ritorno di Nicolussi Caviglia al centro del campo e Kean in attacco. Pablo Marì ancora in regia in difesa, con Comuzzo in panchina. C'è Fazzini dall'inizio, che potrebbe giocare sia da mezzala che da trequartista al fianco di Gud, dietro Kean.
La formazione ufficiale
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.
La formazione della Roma
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulè, Baldanzi; Dovbyk.
