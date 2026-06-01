Un appuntamento fondamentale: Il piano tecnico ed economico deciso la proprietà e con un nome in saccoccia

Quella che inizia oggi, sarà una settimana impegnativa per i dirigenti della Fiorentina. La prossima, se possibile, ancora di più perché ci sarà la partenza per gli Stati Uniti di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, che andranno ad incontrare direttamente la famiglia Commisso.

La conoscenza con la proprietà

Sarà quella un'occasione in primo luogo per il direttore sportivo di conoscere di persona il presidente Giuseppe Commisso e Catherine, la madre del numero uno del club.

Piano tecnico ed economico

Un appuntamento questo che è necessario per avere il via libera al piano estivo, tecnico ed economico, da seguire per la costruzione della nuova Fiorentina. E se tutto andrà come deve andare, il duo dirigenziale vorrebbe presentarsi all'appuntamento con il nome dell'allenatore in saccoccia.