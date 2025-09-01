Lamptey arriva a Firenze... ma solo di passaggio. Il neo acquisto viola convocato dalla propria nazionale

Lamptey non sarà a disposizione di Stefano Pioli durante questa pausa nazionali. Il terzino classe 2000 è appena sbarcato a Firenze per le visite mediche e la firma, ma presto dovrà fare le valigie per aggregarsi al ritiro della nazionale ghanese.

Qualificazioni ai mondiali

L'ormai ex Brighton è nato e cresciuto in Inghilterra, ma grazie alle sue origini, è stato naturalizzato ghanese. Il neo acquisto viola gioca per la nazionale africana da 3 anni, dopo aver fatto tutta la trafila giovanile con le selezioni inglesi. Lamptey giocherà contro Chad e Mali per cercare la qualificazione ai mondiali del 2026.

La Coppa d'Africa

Questa stagione, tra l'altro, si giocherà anche la Coppa d'Africa (dal 21 dicembre al 18 gennaio), che molto probabilmente terrà Lamptey lontano da Firenze per un lungo periodo.