Il giornalista ed ex responsabile della comunicazione della Fiorentina ha parlato a Radio Bruno del mercato della società viola. Queste le sue parole: "Quest'anno girano pochi soldi, ma tutto parte dalla Premier League. Basta vedere il fatto che nessuno ha i soldi per comprare Oshimen.

La Fiorentina a Parma non mi è piaciuta. Non mi piacciono le formazioni con due centrocampisti perché il gioco nasce proprio in quel reparto. In mezzo manca qualcosa, ho visto una squadra disequilibrata".