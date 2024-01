Si avvicina Fiorentina-Inter, gara in programma per domenica alle 20:45. L'allenatore Simone Inzaghi dovrà affrontare un impegno cruciale per la lotta Scudetto senza i suoi due migliori centrocampisti, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, squalificati. Nonostante ciò, il club nerazzurro non ferma il mercato in uscita.

Un centrocampista dell'Inter è pronto a partire

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nonostante l'emergenza a centrocampo, l'Inter non tratterrà Stefano Sensi per un'ultima partita in nerazzurro. Il centrocampista italiano è pronto a partire, destinazione Leicester, in Championship.