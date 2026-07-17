Fine dell'allenamento con una partitella... senza Kean e Ranieri: il punto sul ritiro

L'allenamento della Fiorentina di questo pomeriggio è da poco terminato al Viola Park. Cala il sipario, dunque, anche sul quinto giorno di ritiro.

Si chiude il quinto giorno di ritiro

Anche stavolta il tecnico Fabio Grosso -come ieri- ha potuto contare sull'intero gruppo a disposizione per la sessione di allenamenti. Quest'ultima si è chiusa con una classica partitella, nella quale tuttavia c'erano due assenti: Moise Kean e Luca Ranieri.

Due assenti alla partitella finale

Nulla di cui preoccuparsi per i tifosi viola, sono rotazioni ordinarie. Per Kean, inoltre, è lo stesso iter di sempre nel controllare l'infortunio che lo perseguita da mesi.