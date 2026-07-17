Quinto giorno di ritiro al Viola Park: tutti presenti agli ordini di mister Grosso - VIDEO FN
Prosegue il ritiro della Fiorentina, rigorosamente in casa al Viola Park. Siamo al quinto giorno e il tecnico Fabio Grosso ha tutta la squadra a disposizione. Dopo il recupero di ieri di Alex Jimenez, gli allenamenti proseguono al gran completo.
Quinto giorno di ritiro
Dopo un riscaldamento a gruppetti, Grosso ha diviso la squadra in due blocchi, facendo allenare assieme in partitella i più giovani e i più anziani della rosa. Nessun vincolo con il progetto tattico, semplicemente un'idea in più per la sessione odierna.
Ci sono proprio tutti
Di seguito il video dell'allenamento di oggi:
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