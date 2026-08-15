Un unico, grande show. L'accoglienza degna di una vera rockstar e il mancato déjà vu

Foto, tante, autografi e poi molti applausi, con la tribuna in piedi al momento dell'ingresso suo e della madre. Un'accoglienza degna di una rockstar per il presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, il quale si è lasciato prendere dall'atmosfera e si è lasciato andare ad un piccolo show prima dell'inizio della partita.

Questa può essere la stagione del riscatto anche per la famiglia proprietaria del club viola, dopo le difficoltà della scorsa stagione, per altro coincise con la morte di Rocco, avvenuta a metà gennaio.

I tifosi viola stanno riconoscendo a Joseph e alla madre Catherine uno sforzo importante sul mercato dove è stata data sostanzialmente carta bianca a Fabio Paratici.

Una sola cosa è mancata: la salita in piedi sulla balaustra. In quel caso avremmo avuto la certezza assoluta di una grande déjà vu.