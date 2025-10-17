Fiorentina settima per valore della rosa in Serie A. Ecco quanto vale la squadra di Pioli

Il noto portale transfermarkt, come ogni anno, ha stilato la classifica per valore di mercato delle squadre di Serie A. Nonostante le difficoltà sul campo degli uomini di Pioli, la Fiorentina è ancora una delle squadra dal valore più alto.

La classifica dei viola

La rosa costruita da Daniele Pradè rimane stabile al settimo posto con un valore di mercato di 285.4 milioni, davanti al Como in forte crescita, ma anche a Bologna e Lazio. Tutte squadre che però, nella classifica reale della Serie A, sono diversi punti avanti alla Fiorentina.

Le prime della classe

Le prime 6 posizioni sono lontanissime per la squadra viola. Al 6° posto, una posizione più in alto della Fiorentina, c’è la Roma che è distante 110 milioni dai viola con un valore complessivo di 401 milioni. Il Milan, prossimo avversario viola, si posiziona al quarto posto con 471 milioni di valore, una distanza che sembra incolmabile, ma, come sempre, sarà il campo a parlare.



